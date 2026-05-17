I soldi di Khaby Lame | ora l’accordo miliardario dello scorso gennaio sembra andato in fumo

A gennaio del 2026 è stato reso pubblico un documento che indicava un accordo tra Khaby Lame e una società, valutato in diverse centinaia di milioni di euro. Tuttavia, recentemente si è appreso che l’intesa sembra essere stata annullata o non più valida. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali su eventuali motivi di questa rottura o modifiche all’accordo originario. La vicenda riguarda un contratto che avrebbe portato a un investimento significativo nel creator.

Nel gennaio del 2026 era stato diffuso un documento secondo cui Khaby Lame avrebbe firmato un accordo miliardario con una società. L'accordo prevedeva anche la possibilità di replicare la sua immagine con l'intelligenza artificiale per contenuti o campagne marketing. A distanza di cinque mesi sembra che le condizioni per la firma siano sfumate. Questo è solo l'ultimo esempio di quanto la vita del tiktoker più seguito al mondo sia ancora misteriosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Khaby Lames $900 Million Deal: How TikTok Star Changed Creator Economy | Firstpost Africa

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