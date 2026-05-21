I risultati del sondaggio | niente strisce blu alle Palombare mentre il parcheggio di via del Faro subisce uno stop

Il Comune di Ancona ha deciso di non estendere le zone a pagamento con strisce blu alle Palombare, in seguito ai risultati di un sondaggio online svolto tra i cittadini. Contestualmente, è stato annunciato che il progetto di installazione di parcheggi a pagamento in via del Faro è stato sospeso. La decisione riguarda entrambe le aree e si basa sui dati raccolti attraverso la consultazione pubblica, che ha portato a questa presa di posizione da parte dell’amministrazione comunale.

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