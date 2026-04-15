A Isernia, una multa per aver parcheggiato sulle strisce blu senza pagare è stata annullata. La decisione si basa sul fatto che la sanzione è considerata nulla solo se il Comune non ha adottato la delibera necessaria. In altri casi, la mancata pagamento comporta il pagamento della multa prevista dalla normativa vigente. La questione riguarda quindi la formalità amministrativa richiesta per applicare correttamente le multe sulle aree di sosta a pagamento.

Parcheggiare sulle strisce blu senza pagare porta inevitabilmente a una multa, ma non sempre. La sanzione risulta nulla solo in un caso, cioè quando manca la delibera comunale. Lo ha stabilito il tribunale di Isernia, che proprio per questo motivo ha annullato la sanzione fatta a un automobilista che non aveva pagato la sosta. I giudici, in particolare, hanno spiegato che le amministrazioni comunali sono tenute ad approvare le delibere annuali per fissare le tariffe relative al parcheggio. Se una delibera è scaduta, non si può multare chi non paga la sosta. "La tariffa delle 'strisce blu' si configura come il corrispettivo di un servizio pubblico locale e non come un tributo", si legge nella sentenza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Isernia, non paga il parcheggio sulle strisce blu: multa annullata, ecco perché

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