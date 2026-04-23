Ipotesi estensione delle zone blu per la sosta a Palombare il sondaggio varato dal Comune

Il Comune ha avviato un sondaggio tra i residenti per raccogliere opinioni sull'eventuale estensione delle zone blu dedicate alla sosta nel quartiere Palombare. Questa iniziativa si inserisce nel processo di definizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, con una scadenza fissata al 18 maggio per la presentazione delle osservazioni. Attualmente, l'amministrazione sta considerando diverse soluzioni per riorganizzare le aree di parcheggio nel quartiere.

ANCONA - In questa fase di adozione del Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) – per il quale è fissata al 18 maggio la scadenza per la presentazione delle osservazioni da parte di cittadini e stakeholder – l’amministrazione comunale sta valutando una riorganizzazione della sosta e la.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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