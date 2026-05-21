Giovedì 21 maggio si chiude la stagione in alcune delle principali leghe europee e asiatiche. Si gioca l’ultima giornata della Saudi Pro League, con le squadre che si contendono le posizioni finali e i posti in classifica. In Olanda si disputano gli spareggi di Eredivisie, mentre in Germania si conclude la Bundesliga con le partite che determinano le classifiche finali. Questa giornata rappresenta l’ultimo turno prima delle pause estive per molte competizioni, con molte squadre che cercano di conquistare punti importanti.

I pronostici di giovedì 21 maggio, c’è l’ultima giornata della Saudi Pro League e gli spareggi in Eredivisie e Bundesliga Si chiude questa sera la Saudi Pro League, in palio c’è ancora il titolo con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che dovrebbe però andare incontro a un vero e proprio suicidio sportivo per non trionfare, dopo il pareggio beffa subito all’ultimo minuto contro l’Al Hilal nello scontro diretto. Nell’ultima giornata di campionato, con due punti di vantaggio sull’Al Hilal ma in svanteggio negli scontri diretti, Cristiano Ronaldo e compagni devono assolutamente vincere. L’avversaria sarà il Damac che è però in corsa per evitare la retrocessione e venderà cara la pelle. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 21 maggio: ultima giornata Saudi Pro League, Eredivisie e Bundesliga

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