I pronostici di giovedì 14 maggio | Liga Saudi Pro League e altri campionati
Giovedì 14 maggio si conclude il turno infrasettimanale di vari campionati di calcio. In Liga sono in programma diverse partite, mentre si disputano incontri anche in Saudi Pro League e altri tornei nazionali. Le squadre scendono in campo con obiettivi diversi, e le partite si svolgono secondo il calendario stabilito. Sono attesi risultati che potrebbero influenzare la classifica di ciascun campionato.
I pronostici di giovedì 14 maggio, si chiude il turno infrasettimanale di Liga, in campo anche Saudi Pro League e altri campionati Si chiude stasera la trentaseiesima giornata di Liga, un campionato che sta diventando un vero e proprio thriller in zona retrocessione, con ancora coinvolte un altissimo numero di squadre. Se Valencia e Rayo Vallecano potrebbero anche accontentarsi di un pareggio, col Valencia che avrebbe comunque maggiore interesse nel prendersi i tre punti, il Girona deve assolutamente provare a vincere contro la Real Sociedad ormai priva di obiettivi avendo già ottenuto la qualificazione in Europa League grazie alla vittoria della Coppa del Re.🔗 Leggi su Ilveggente.it
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