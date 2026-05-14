Giovedì 14 maggio si conclude il turno infrasettimanale di vari campionati di calcio. In Liga sono in programma diverse partite, mentre si disputano incontri anche in Saudi Pro League e altri tornei nazionali. Le squadre scendono in campo con obiettivi diversi, e le partite si svolgono secondo il calendario stabilito. Sono attesi risultati che potrebbero influenzare la classifica di ciascun campionato.

I pronostici di giovedì 14 maggio, si chiude il turno infrasettimanale di Liga, in campo anche Saudi Pro League e altri campionati Si chiude stasera la trentaseiesima giornata di Liga, un campionato che sta diventando un vero e proprio thriller in zona retrocessione, con ancora coinvolte un altissimo numero di squadre. Se Valencia e Rayo Vallecano potrebbero anche accontentarsi di un pareggio, col Valencia che avrebbe comunque maggiore interesse nel prendersi i tre punti, il Girona deve assolutamente provare a vincere contro la Real Sociedad ormai priva di obiettivi avendo già ottenuto la qualificazione in Europa League grazie alla vittoria della Coppa del Re.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 14 maggio: Liga, Saudi Pro League e altri campionati

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