Durante il festival di Cannes 2026, sono stati avvistati insieme sulla Croisette un produttore italiano e un regista americano. I due hanno già collaborato in passato a diversi progetti internazionali, coinvolgendo sia produzioni italiane che statunitensi. La loro presenza contemporanea sul luogo ha attirato l’attenzione di alcuni osservatori presenti alla manifestazione. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai protagonisti riguardo alla loro presenza o a eventuali nuovi progetti in corso.

Il produttore italiano e il regista americano hanno già collaborato in numerosi progetti internazionali prodotti tra Italia e Stati Uniti. Iervolino e Franco hanno lavorato insieme a cinque produzioni hollywoodiane, nelle quali Franco ha partecipato sia come attore che, in alcuni casi, anche come regista, consolidando nel tempo un rapporto professionale e personale di grande stima reciproca. Nel corso degli anni, i due hanno collaborato in numerosi progetti internazionali prodotti tra Italia e Stati Uniti, contribuendo alla realizzazione di film destinati al mercato globale e alle principali piattaforme e distributori internazionali. “Find... 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Cannes 2026, Hollywood si incontra sulla Croisette: James Franco e Andrea Iervolino avvistati insieme

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