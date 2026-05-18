Andrea Iervolino e Jeff Bezos | riprese spaziali autentiche nel film I See You

Nel film “I See You” sono state utilizzate riprese spaziali autentiche, grazie alla collaborazione tra il produttore e l’imprenditore. Le immagini reali provenienti dallo spazio contribuiranno a rappresentare una storia d’amore ambientata nello spazio in modo più credibile e diretto. La produzione ha deciso di integrare filmati spaziali autentici per rendere le sequenze più realistiche e coinvolgenti per lo spettatore. La pellicola si propone di combinare elementi di finzione con riprese reali dello spazio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il film unisce narrazione di finzione e riprese di qualità documentaristica, offrendo al pubblico un realismo senza precedenti grazie alle reali condizioni e alla profondità emotiva del volo spaziale. La produzione sta inoltre valutando l’opportunità di girare ulteriori sequenze in condizioni reali di microgravità. I See You esplora i temi del primo contatto, della coscienza umana e dell’espansione dell’umanità oltre la Terra. Il Global Space Advisory Board di Space 11 Corp comprende inoltre figure di primo piano dell’ecosistema spaziale: James L. Green, ex chief scientist della NASA; Camille Wardrop Alleyne, ex senior executive NASA; e Bert Ulrich, ex film and television liaison della NASA, oggi executive vice president of production di Space 11. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Molti non vogliono Jeff Bezos al Met GalaLunedì sera a New York si terrà il Met Gala, l’annuale evento di beneficenza del Metropolitan Museum of Art e tra i più fotografati e discussi... Met Gala, proteste contro Jeff Bezos: arrestato manifestante(Adnkronos) – La polizia ha arrestato un manifestante accusato di aver scavalcato una barriera al Met Gala. Andrea Iervolino e Jeff Bezos: riprese spaziali autentiche nel film I See YouSpace 11 Corp, società attiva nella space economy, nelle infrastrutture e nelle tecnologie con focus sull’entertainment, ha annunciato che il suo prossimo lungometraggio I See You integrerà riprese re ... ilgiornale.it Andrea Iervolino annuncia il film 'Armani - The King of Fashion'Con una scelta di sobrietà e delicatezza, il produttore Andrea Iervolino ha annunciato ufficialmente la produzione del film Armani - The King of Fashion, solo dopo i funerali di Giorgio Armani. Non ... ansa.it