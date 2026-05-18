Andrea Iervolino e Jeff Bezos | riprese spaziali autentiche nel film I See You
Nel film “I See You” sono state utilizzate riprese spaziali autentiche, grazie alla collaborazione tra il produttore e l’imprenditore. Le immagini reali provenienti dallo spazio contribuiranno a rappresentare una storia d’amore ambientata nello spazio in modo più credibile e diretto. La produzione ha deciso di integrare filmati spaziali autentici per rendere le sequenze più realistiche e coinvolgenti per lo spettatore. La pellicola si propone di combinare elementi di finzione con riprese reali dello spazio.
Il film unisce narrazione di finzione e riprese di qualità documentaristica, offrendo al pubblico un realismo senza precedenti grazie alle reali condizioni e alla profondità emotiva del volo spaziale. La produzione sta inoltre valutando l’opportunità di girare ulteriori sequenze in condizioni reali di microgravità. I See You esplora i temi del primo contatto, della coscienza umana e dell’espansione dell’umanità oltre la Terra. Il Global Space Advisory Board di Space 11 Corp comprende inoltre figure di primo piano dell’ecosistema spaziale: James L. Green, ex chief scientist della NASA; Camille Wardrop Alleyne, ex senior executive NASA; e Bert Ulrich, ex film and television liaison della NASA, oggi executive vice president of production di Space 11. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
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