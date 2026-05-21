I portieri da schierare al fantacalcio nella 38ª giornata

Nella 38ª giornata di fantacalcio, i portieri da considerare sono tre che sicuramente avranno un ruolo importante, più una scommessa a basso costo per chi cerca di risparmiare. La scelta dei portieri è fondamentale per cercare di ottenere punti e non lasciare scoperte le proprie difese. La selezione si basa su prestazioni recenti e sulla possibilità di mantenere la porta inviolata. La giornata si avvicina e le decisioni devono essere prese con attenzione per massimizzare i risultati.

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La 38ª e ultima giornata di Serie A prenderà il via venerdì 22 maggio con l’anticipo tra Fiorentina e Atalanta, in programma alle 20.45. Un weekend decisivo che assegnerà gli ultimi verdetti della stagione: dalla corsa Champions League, con quattro squadre ancora in lotta per due posti, fino alla battaglia salvezza, dove Lecce e Cremonese si giocheranno tutto negli ultimi 90 minuti. Sarà anche l’ultima occasione per i fantallenatori di conquistare bonus preziosi e difendere o migliorare la propria posizione in classifica. Dopo aver analizzato difensori, centrocampisti e attaccanti consigliati, è il momento di concentrarsi sui tre portieri (più uno low cost) da schierare al fantacalcio in questo ultimo turno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I portieri da schierare al fantacalcio nella 38ª giornata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Schiera la formazione del Fantacalcio con me | 14° giornata Sullo stesso argomento I portieri da schierare al fantacalcio nella 29ª giornataIl Napoli continua la sua rincorso alla qualificazione in Champions e, dopo due vittorie consecutive, al Maradona arriva il Lecce. I portieri da schierare al fantacalcio nella 32ª giornataDopo 43 giorni in panchina, Michele Di Gregorio (23 crediti) si è ripreso la scena. Estimatore…con un Di Gregorio nel pallone e nocivo chi avrebbe dovuto schierare. Questi sono i portieri. Dubito fortemente Spalletti sia un estimatore di un portiere nella media neanche particolarmente bravo con i piedi se non ogni tanto nel lungo x.com Tre certezze e una scommessa low cost: ecco gli estremi difensori da non lasciare fuori in vista dell'ultimo turno di FantacampionatoTre certezze e una scommessa low cost: ecco gli estremi difensori da non lasciare fuori in vista dell'ultimo turno di Fantacampionato ... gazzetta.it Bruno Fernandes e Diogo Dalot convocati nella squadra del Portogallo per la Coppa del Mondo reddit PORTIERI 36^ giornata, chi schierare al fantacalcio: la divisione in fascePortieri 36 giornata fantacalcio – Semaforo verde sul prossimo 36° turno di campionato e attenzione alle ultime novità ... fantamaster.it