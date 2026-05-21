I portieri da schierare al fantacalcio nella 38ª giornata
Nella 38ª giornata di fantacalcio, i portieri da considerare sono tre che sicuramente avranno un ruolo importante, più una scommessa a basso costo per chi cerca di risparmiare. La scelta dei portieri è fondamentale per cercare di ottenere punti e non lasciare scoperte le proprie difese. La selezione si basa su prestazioni recenti e sulla possibilità di mantenere la porta inviolata. La giornata si avvicina e le decisioni devono essere prese con attenzione per massimizzare i risultati.
La 38ª e ultima giornata di Serie A prenderà il via venerdì 22 maggio con l’anticipo tra Fiorentina e Atalanta, in programma alle 20.45. Un weekend decisivo che assegnerà gli ultimi verdetti della stagione: dalla corsa Champions League, con quattro squadre ancora in lotta per due posti, fino alla battaglia salvezza, dove Lecce e Cremonese si giocheranno tutto negli ultimi 90 minuti. Sarà anche l’ultima occasione per i fantallenatori di conquistare bonus preziosi e difendere o migliorare la propria posizione in classifica. Dopo aver analizzato difensori, centrocampisti e attaccanti consigliati, è il momento di concentrarsi sui tre portieri (più uno low cost) da schierare al fantacalcio in questo ultimo turno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Schiera la formazione del Fantacalcio con me | 14° giornata
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