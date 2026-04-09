Per la 32ª giornata di Serie A, i portieri da considerare per il fantacalcio includono alcune scelte che si sono distinte nelle ultime partite. Tra i nomi più frequenti ci sono portieri di diverse squadre, alcuni con più partite salienti rispetto ad altri. La selezione si basa sui risultati recenti e sulle occasioni di intervento, utili per chi vuole ottimizzare le proprie formazioni. Ecco un elenco di alcuni tra i portieri più consigliati per questo turno.

Dopo 43 giorni in panchina, Michele Di Gregorio (23 crediti) si è ripreso la scena. Entrato al posto di Perin, fermato da un problema al polpaccio tra il primo e il secondo tempo, il portiere bianconero ha lasciato il segno nella sfida contro il Genoa, parando un rigore a Martin. Un bel +3 al fanta e una prestazione di personalità che lo rilancia con forza anche in ottica Fantacampionato. Di Gregorio ora punta a una maglia da titolare per la trasferta contro l’Atalanta: una sfida complicata, ma da affrontare con la fiducia ritrovata. Fiducia è anche la parola chiave in casa Napoli, dove il sorpasso sul Milan ha acceso l’entusiasmo dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I portieri da schierare al fantacalcio nella 32ª giornata

I portieri da schierare al fantacalcio nella 29ª giornataIl Napoli continua la sua rincorso alla qualificazione in Champions e, dopo due vittorie consecutive, al Maradona arriva il Lecce.

Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 22ª giornataLa 22ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 23 gennaio alle 20.

CONSIGLI FANTACALCIO 31° GIORNATA: I CANTACONSIGLI DEL WEEKEND!

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Pinsoglio si è fatto 100 metri di corsa prima del rigore per dare a Di Gregorio questo biglietto scritto dal preparatore dei portieri. Direi che ha funzionato x.com