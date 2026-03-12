I portieri da schierare al fantacalcio nella 29ª giornata

Da gazzetta.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la 29ª giornata di fantacalcio, si consiglia di schierare diversi portieri tra cui Milinkovic-Savic e Caprile. La lista include anche altri estremi difensori considerati affidabili per questa giornata. La scelta si basa sulle prestazioni recenti e sulle probabili formazioni previste per le partite. In questa fase, i giocatori di ruolo sono chiamati a valutare attentamente le opzioni disponibili.

Il Napoli continua la sua rincorso alla qualificazione in Champions e, dopo due vittorie consecutive, al Maradona arriva il Lecce. I salentini sono reduci dall'importantissimo successo per 2-0 nello scontro salvezza con la Cremonese ma restano il peggior attacco del campionato, con 20 reti all'attivo in 28 giornate. Milinkovic-Savic può quindi essere una delle scelte meno rischiose tra i pali nel prossimo turno, ricco di scontri diretti (Inter-Atalanta, Como-Roma) e potenzialmente scomodi (Lazio-Milan). La quotazione del serbo al Fantacampionato Gazzetta è di 24 crediti, con una fantamedia del 6 e sette clean sheet. Il secondo consigliato del weekend è Caprile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

i portieri da schierare al fantacalcio nella 29170 giornata
© Gazzetta.it - I portieri da schierare al fantacalcio nella 29ª giornata

Articoli correlati

Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 22ª giornataLa 22ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 23 gennaio alle 20.

Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 22ª giornataLa 22ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 23 gennaio alle 20.

CONSIGLI FANTACALCIO 26° GIORNATA: I CANTACONSIGLI DEL WEEKEND!

Video CONSIGLI FANTACALCIO 26° GIORNATA: I CANTACONSIGLI DEL WEEKEND!

Tutti gli aggiornamenti su I portieri da schierare al fantacalcio...

Temi più discussi: I portieri da schierare al fantacalcio nella 28ª giornata; Portieri Fantacalcio, i migliori e i peggiori della 28ª giornata di Serie A; Chi schierare in porta alla 28a giornata al fantacalcio: la divisione fascia per fascia; Consigli fantacalcio 28^ giornata, i migliori portieri per fascia: redivivo Perin.

i portieri da schierareConsigli fantacalcio 29^ giornata, i migliori portieri per fascia: Suzuki riaccende il motore per i mondialiCompressa tra l’andata e il ritorno degli ottavi di finale di Champions, Europa e Conference League, la Serie A torna protagonista dopo il derby di Milano che ha riportato i rossoneri a -7 dall’Inter. calciodangolo.com

i portieri da schierarePortieri Fantacalcio, i migliori e i peggiori della 28ª giornata di Serie APortieri da modificatore di difesa: coloro che, pur con una partita sulla carta insidiosa/difficile, si possono schierare perché magari con un voto in pagella alto possono far svoltare il punteggio ... fantacalcio.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.