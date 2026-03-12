Per la 29ª giornata di fantacalcio, si consiglia di schierare diversi portieri tra cui Milinkovic-Savic e Caprile. La lista include anche altri estremi difensori considerati affidabili per questa giornata. La scelta si basa sulle prestazioni recenti e sulle probabili formazioni previste per le partite. In questa fase, i giocatori di ruolo sono chiamati a valutare attentamente le opzioni disponibili.

Il Napoli continua la sua rincorso alla qualificazione in Champions e, dopo due vittorie consecutive, al Maradona arriva il Lecce. I salentini sono reduci dall'importantissimo successo per 2-0 nello scontro salvezza con la Cremonese ma restano il peggior attacco del campionato, con 20 reti all'attivo in 28 giornate. Milinkovic-Savic può quindi essere una delle scelte meno rischiose tra i pali nel prossimo turno, ricco di scontri diretti (Inter-Atalanta, Como-Roma) e potenzialmente scomodi (Lazio-Milan). La quotazione del serbo al Fantacampionato Gazzetta è di 24 crediti, con una fantamedia del 6 e sette clean sheet. Il secondo consigliato del weekend è Caprile.

© Gazzetta.it - I portieri da schierare al fantacalcio nella 29ª giornata

