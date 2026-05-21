i nuovi sindaci conto alla rovescia nei comuni al voto

Gli elettori di diversi Comuni sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. Le consultazioni si svolgono in più località, tra cui Calco, Esino Lario, La Valletta, Mandello del Lario, Parlasco e Sueglio. Le urne sono aperte per un periodo di tempo determinato e gli elettori devono presentarsi con un documento d’identità valido. La data di voto rappresenta il momento in cui si decide chi guiderà i rispettivi Comuni nei prossimi anni.

Elettori al voto per scegliere il nuovo sindaco e i nuovi consiglieri comunali non solo a Lecco, ma anche a Calco, Esino Lario, La Valletta, Mandello del Lario, Parlasco e Sueglio. A Lecco domenica e lunedì sarà corsa a cinque per eleggere il nuovo primo cittadino: in lizza ci sono l’uscente Mauro Gattinoni per il centrosinistra, Filippo Boscagli per il centrodestra, Mauro Fumagalli per i civici di “Orizzonte per Lecco“, Francesca Lai per il “Partito popolare per il Nord“ e Giovanni Colombo per il “Patto per il Nord“. Se nessuno dei candidati supererà la maggioranza assoluta del 50%, i primi due più votati andranno al ballottaggio. A Calco si ripresenta l’uscente Stefano Motta della civica di centrosinistra “Progetto Calco“: lo sfida il capolista del centrodestra unito Stefano Burgatello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Countdown to NB Municipal Elections

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