Elezioni Amministrative 2026 in provincia di Frosinone inizia il conto alla rovescia nei nove comuni Presentate le liste

Da frosinonetoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In provincia di Frosinone, nove comuni si preparano alle elezioni amministrative di maggio 2026. Le liste dei candidati sono state presentate e si terrà il voto il 24 e 25 maggio, con l’obiettivo di eleggere il nuovo sindaco e i consigli comunali. La consultazione coinvolge tutte le comunità locali, che si avviano a scegliere i rappresentanti per il prossimo quinquennio.

Quest'anno saranno 9 i comuni della provincia di Frosinone dove si andrà al voto il prossimo 24 e 25 maggio per il rinnovo del sindaco e dei consigli comunali. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti, come molti della provincia di Frosinone, il voto si svolgerà con sistema a turno unico, mentre.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Notizie correlate

Elezioni comunali, conto alla rovescia: un mese al voto, ecco le liste e i candidatiSi avvicina l’appuntamento con le elezioni comunali dei prossimi 24 e 25 maggio che, in tutta Italia, interesseranno circa 870 comuni (poco più del...

Elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo, presentate le liste ecco tutti i candidatiIn questi minuti si sta completando il quadro delle liste in campo che formano gli schieramenti da quali usciranno i consiglieri comunali di...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026 - presentazione della dichiarazione preventiva delle spese della campagna elettorale; Elezioni Amministrative 2026; Amministrative 2026: Il Vademecum elettorale Anci per i 54 Comuni pugliesi al voto; Elezioni amministrative 2026: disponibilità per la nomina a Presidente di seggio elettorale.

elezioni amministrative elezioni amministrative 2026 inElezioni Comunali, dove si vota in Campania il 24 e 25 maggio 2026Elezioni Comunali, dove si vota in Campania il 24 e 25 maggio 2026. Tutti i Comuni al voto in provincia di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. In ... ilmattino.it

elezioni amministrative elezioni amministrative 2026 inSondaggio Comunali Venezia, testa a testa tra Martella e Venturini ma centrosinistra avanti di misura | DATISi preannuncia una sfida serrata quella per le elezioni comunali Venezia, secondo l’ultimo sondaggio diffuso da VeneziaToday in collaborazione con Tecnè. I dati mostrano un elettorato ancora fluido e ... strettoweb.com

Digita per trovare news e video correlati.