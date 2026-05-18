A Giugliano, la guida della biancovestite Rosetta ha raggiunto gli 80 anni. È conosciuta non solo per il ruolo che ricopre, ma soprattutto per la voce che accompagna da anni i cori e le preghiere durante la processione dedicata alla Madonna della Pace. La sua presenza è parte integrante delle tradizioni locali, e la sua voce è un elemento riconoscibile nel corteo religioso che si svolge ogni anno. La celebrazione ha visto numerosi fedeli radunarsi per ricordare questa figura storica.

Più di lei, a essere nota a fedeli e non è la sua voce. La voce che da sempre accompagna cori e preghiere della processione in onore della Madonna della Pace. Parliamo di Rosetta Cecere che ha compiuto 80 anni. Saabto dopo la santa messa la festa nel Santuario dell’Annunziata, sua seconda casa. Rosetta da sempre guida cori e preghiere delle biancovestite durante la processione in onore della Madonna della Pace. Presenza fondamentale e punto di riferimento per l’associazione femminile della Vergine. Forte la sua devozione nei confronti della compatrona della città. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, la guida della biancovestite Rosetta compie 80 anni

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