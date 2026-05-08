Piediluco ruggiti di motori e rock | il Cloaca Day compie 30 anni

A Piediluco si prepara a festeggiare il trentesimo anniversario del Cloaca Day, un evento che da tre decenni unisce musica e motori. Sul palco si alterneranno diverse band rock, mentre il programma di sabato include attività tra motori e giochi in spiaggia. La manifestazione prevede anche momenti dedicati agli appassionati di motori e intrattenimenti per il pubblico presente.

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? Punti chiave Quali band rock saliranno sul palco per celebrare i trent'anni?. Cosa prevede il programma del sabato tra motori e giochi in spiaggia?. Come ha fatto un raduno locale a diventare un evento internazionale?. Perché questo anniversaggio cambierà il futuro del turismo a Piediluco?.? In Breve Venerdì 15 maggio concerto gratuito degli Altoforno alle ore 21:30 al Molo 21.. Sabato 16 maggio concerti degli Yelldows e set DJ dopo i giochi in spiaggia.. Evento promuove la gastronomia locale e il mototurismo nel territorio del Lago di Piediluco.. Raduno internazionale organizzato dai Runners Terni 1992 per celebrare tre decenni di attività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piediluco, ruggiti di motori e rock: il Cloaca Day compie 30 anni Notizie correlate Leggi anche: Al lago di Piediluco torna il “Cloaca Day”: il motoraduno firmato Runners Terni 1992 GLAY, la leggenda del J-rock non è finita: dopo 30 anni i giganti del rock giapponese tornano con “Dead Or Alive”Nel racconto della musica giapponese contemporanea esistono alcune traiettorie che coincidono quasi perfettamente con la trasformazione di un’intera...