I Marines lanciano gli HIMARS sotto il Monte Fuji | il segnale Usa alla Cina

Alle pendici del Monte Fuji, un'unità dei Marines statunitensi ha condotto un’esercitazione con i sistemi HIMARS. Durante le operazioni, sono stati eseguiti lanci rapidi e successivi spostamenti dei mezzi sul terreno. L’evento ha attirato l’attenzione internazionale, visto il coinvolgimento di mezzi militari avanzati in una zona sensibile. La dimostrazione si inserisce in una serie di esercitazioni mirate a mostrare capacità di risposta rapida e mobilità delle forze statunitensi nella regione.

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Alle pendici del Monte Fuji, i Marines statunitensi hanno svolto una esercitazione con il sistema lanciarazzi HIMARS, simulando lanci rapidi seguiti da un immediato riposizionamento dei mezzi. L’attività rientra nel ciclo di addestramento congiunto tra gli Usa e le forze giapponesi, e si inserisce nella crescente enfasi posta dal Pentagono sulla mobilità dei sistemi d’artiglieria. Non solo: nel contesto dell’indo-pacifico, caratterizzato da forte sorveglianza e da possibili minacce aeree e satellitari, la capacità di colpire rapidamente e poi spostarsi - la cosiddetta tattica “ shoot and scoot ” testata durante le suddette operazioni - viene considerata sempre più decisiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I Marines lanciano gli HIMARS sotto il Monte Fuji: il segnale Usa alla Cina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Esercitazioni con gli HIMARS”: così gli Usa si preparano alla guerra nel PacificoL’esercito statunitense sta accelerando sull’addestramento operativo dei sistemi missilistici HIMARS. Leggi anche: Giappone, l'esercitazione militare Usa ai piedi del Monte Fuji