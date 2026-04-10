A Messina, durante un incontro al Palacultura, si è acceso un dibattito tra figure politiche e sindacali riguardo a una perdita di 513 milioni di euro, un episodio che ha attirato l’attenzione dei presenti. In questa occasione, Marcello Scurria ha rivolto critiche a Basile, con cui ha avuto alcuni scambi di opinione sui temi che coinvolgono il futuro della città. La discussione si è concentrata sulle questioni legate a questa vicenda finanziaria.

Il dibattito a Messina ha preso una piega inaspettata durante l’incontro tenutosi al Palacultura, dove Marcello Scurria ha affrontato i temi cruciali per il futuro della città insieme ai segretari delle principali sigle sindacali: Pietro Patti, Nino Alibrandi e Ivan Tripodi. La serata è stata caratterizzata dall’assenza del candidato Federico Basile, un fatto che Scurria ha definito un vero e proprio insulto verso la cittadinanza, suggerendo che la fuga dal confronto pubblico nasca da una mancanza di argomentazioni concrete. Il candidato della ditta Basiluca, che storicamente ha sempre sollecitato il dialogo con gli avversari, si è invece sottratto alla possibilità di un confronto diretto proprio quando questo si è reso necessario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, il caso dei 513 milioni persi: Scurria attacca Basile

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