Scurria | l’I-Hub dello Stretto per rilanciare Messina sul mare
Il progetto I-Hub, avviato come polo tecnologico nello Stretto, ha suscitato interrogativi sulla destinazione delle risorse stanziate. L’obiettivo era di rilanciare Messina attraverso lo sviluppo di un centro innovativo dedicato alle tecnologie e alle imprese. Tuttavia, si sono fatte diverse domande sulla reale allocazione dei fondi e sui risultati ottenuti finora. La trasformazione del waterfront, prevista come parte dell’intervento, non ha ancora portato a modifiche visibili o concrete nella zona interessata.
? Domande chiave Dove sono finite le risorse destinate al progetto I-Hub?. Come può un polo tecnologico trasformare il waterfront di Messina?. Chi deve garantire il recupero dei fondi per l'innovazione?. Quali impatti avrà l'integrazione tra università e imprese sul territorio?.? In Breve Incontro con il ministro Tommaso Foti presso l'ex Casa del Portuale di Messina.. Modello ispirato a esperienze internazionali consolidate negli ultimi vent'anni.. Obiettivo creare legame tra università, startup e investitori nel Mediterraneo.. Progetto mira a trasformare il waterfront in polo tecnologico internazionale.. Il candidato sindaco di Messina, Marcello Scurria, ha accompagnato il ministro Tommaso Foti presso l’ex Casa del Portuale per denunciare lo smarrimento di ingenti risorse destinate al progetto I-Hub dello Stretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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