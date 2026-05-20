Scurria | l’I-Hub dello Stretto per rilanciare Messina sul mare

Il progetto I-Hub, avviato come polo tecnologico nello Stretto, ha suscitato interrogativi sulla destinazione delle risorse stanziate. L’obiettivo era di rilanciare Messina attraverso lo sviluppo di un centro innovativo dedicato alle tecnologie e alle imprese. Tuttavia, si sono fatte diverse domande sulla reale allocazione dei fondi e sui risultati ottenuti finora. La trasformazione del waterfront, prevista come parte dell’intervento, non ha ancora portato a modifiche visibili o concrete nella zona interessata.

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