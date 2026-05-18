Duello Scurria-Carreri sulla campagna elettorale squilibrata
Un nuovo scambio di comunicati stampa ha coinvolto il candidato sindaco del centrodestra e esponenti di Sud Chiama Nord, concentrandosi sulla campagna elettorale. La discussione riguarda presunti squilibri e comportamenti discordanti tra i diversi attori politici coinvolti. Entrambe le parti hanno diffuso dichiarazioni ufficiali per esprimere le proprie posizioni, alimentando così la serie di confronti pubblici che caratterizzano questa fase della campagna elettorale.
Ancora un botta e risposta ( a suon di comunicati stampa) tra Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra e Sud Chiama Nord. Il tema è ovviamente la campagna elettorale che Scurria definisce “squilibrata” e chiede ancora una volta l'intervento del commissario straordinario Piero Mattei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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