Duello Scurria-Carreri sulla campagna elettorale squilibrata

Da messinatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo scambio di comunicati stampa ha coinvolto il candidato sindaco del centrodestra e esponenti di Sud Chiama Nord, concentrandosi sulla campagna elettorale. La discussione riguarda presunti squilibri e comportamenti discordanti tra i diversi attori politici coinvolti. Entrambe le parti hanno diffuso dichiarazioni ufficiali per esprimere le proprie posizioni, alimentando così la serie di confronti pubblici che caratterizzano questa fase della campagna elettorale.

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Ancora un botta e risposta ( a suon di comunicati stampa) tra Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra e Sud Chiama Nord. Il tema è ovviamente la campagna elettorale che Scurria definisce “squilibrata” e chiede ancora una volta l'intervento del commissario straordinario Piero Mattei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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