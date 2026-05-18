Duello Scurria-Carreri sulla campagna elettorale squilibrata

Un nuovo scambio di comunicati stampa ha coinvolto il candidato sindaco del centrodestra e esponenti di Sud Chiama Nord, concentrandosi sulla campagna elettorale. La discussione riguarda presunti squilibri e comportamenti discordanti tra i diversi attori politici coinvolti. Entrambe le parti hanno diffuso dichiarazioni ufficiali per esprimere le proprie posizioni, alimentando così la serie di confronti pubblici che caratterizzano questa fase della campagna elettorale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui