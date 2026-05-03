In provincia di Belluno, molti giovani si trovano ad affrontare problemi legati a stress, solitudine e paura, con sette su dieci che hanno sperimentato crisi di panico. Un dato preoccupante indica che circa un quarto di loro si procura intenzionalmente dolore, evidenziando una situazione di difficoltà crescente. Questi numeri riflettono un quadro complesso di disagio tra i giovani, che spesso scelgono di allontanarsi dalla loro comunità.

BELLUNO - Uno su quattro: il 25,6% dei giovani bellunesi dichiara di procurarsi intenzionalmente dolore. E il 37% si sente solo, mentre il 68% soffre di improvvise sensazioni di paura (in crescita nel post pandemia). Un’ansia generalizzata che porta a volte (13%) a ricorrere allo psicologo. Sono questi alcuni tasselli di un puzzle ben più ampio: una fotografia della vita vissuta da ragazze e ragazzi che vivono in provincia. A portare i dati in Regione – a Palazzo Ferri Fini, in una seduta congiunta senza precedenti nella storia del consiglio regionale - è stata Sara Rizzotti, cadorina, studentessa di liceo linguistico ad Auronzo, nella veste di presidente della Consulta provinciale degli studenti di Belluno.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Stress, solitudine e paura tra i giovani bellunesi: crisi di panico per 7 su 10. «I ragazzi fuggono da qui»

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