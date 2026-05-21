I Gigli diventano una galleria d’arte con il murale di Kelsey Montague VIDEO
Il centro commerciale I Gigli si trasforma in uno spazio dedicato all’arte contemporanea e alla partecipazione collettiva. Dal 17 al 21 maggio il mall di Campi Bisenzio ha ospitato “This Is Social Art”, il progetto promosso da Eurocommercial Properties con l’obiettivo di portare l’arte. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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