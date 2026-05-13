Nel cantiere della metro C a piazza Venezia arriva una nuova opera d'arte | Futuro a Vista è il nuovo murale
"Futuro a Vista" è la nuova opera di Pierpaolo Ferrari del collettivo artistico Toilet Paper installata nel cantiere della metro C a piazza Venezia a Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it
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