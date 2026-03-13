Asteroidi in arte | il murale inclusivo di Isnello

Lunedì 9 marzo, nell’istituto comprensivo Minà Palumbo di Castelbuono, nel plesso Luigi Pirandello di Isnello, si è svolto un evento che ha unito scienza e arte. Durante l’iniziativa, sono stati presentati lavori artistici ispirati agli asteroidi e alla loro rappresentazione visiva. La giornata ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti, che hanno approfondito il tema attraverso diverse attività e esposizioni.

Un incontro tra scienza e arte si è tenuto lunedì 9 marzo presso l'istituto comprensivo Minà Palumbo di Castelbuono, nel plesso Luigi Pirandello di Isnello. L'iniziativa, denominata Visione Celeste, mira a trasformare la scoperta dell'asteroide 2025 QK3 in un murale inclusivo che coinvolga studenti e persone con disturbi dello spettro autistico. Il progetto rientra nel più ampio programma Abilità in Mostra, sostenuto dall'associazione Vivi Sano e finanziato dall'assessorato regionale della famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. L'evento ha la presenza dell'astrofisico Alessandro Nastasi, che ha guidato un workshop sulle costellazioni e le forme aliene.