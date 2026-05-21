I genitori intonano cori razzisti durante la partita dei ragazzini under 15 nuovo caso in provincia
Durante una partita under 15 disputata il 17 maggio nell’entroterra, alcuni genitori hanno intonato cori con contenuti razzisti. Le società calcistiche coinvolte, Montescudo e Project Rs Fc Rimini, sono state sanzionate dal Giudice sportivo, Maria Luisa Trippitelli, che ha emesso multe nei loro confronti. L’episodio si è verificato durante le finali di campionato, lasciando spazio a polemiche e richieste di intervento da parte delle autorità sportive. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla questione comportamentale tra pubblico durante le manifestazioni sportive giovanili.
Sono state multate dal Giudice sportivo, Maria Luisa Trippitelli, entrambe le società calcistiche Montescudo e Project Rs Fc Rimini coinvolte nelle finali di play under 15 in seguito a una serie di inqualificabili episodi durante il match che si è disputato lo scorso 17 maggio nell’entroterra. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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