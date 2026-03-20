cori razzisti a mezzano durante la partita di calcio daspo e avvisi per i tifosi

Durante la partita di calcio tra Mezzano e Vis Faventia, giocata lo scorso 28 febbraio, sono stati segnalati cori razzisti. La Questura di Ravenna ha adottato provvedimenti nei confronti dei tifosi coinvolti: uno ha ricevuto un Daspo “fuori contesto” e altri due hanno ottenuto avvisi orali. Nessun dettaglio sui nomi o sulle caratteristiche delle persone coinvolte.

Arrivano i provvedimenti della Questura di Ravenna sugli episodi avvenuti lo scorso 28 febbraio durante la partita di Seconda Categoria tra Mezzano e Vis Faventia: un tifoso è stato colpito da Daspo “fuori contesto”, mentre altri due sono stati destinatari di avviso orale. È questo l’esito degli accertamenti condotti dalla Divisione Anticrimine dopo le tensioni registrate sugli spalti, quando una frangia di sostenitori locali si era resa protagonista di cori offensivi, insulti e atteggiamenti provocatori nei confronti degli ospiti, alimentando un clima di forte tensione. Una situazione che, pur senza sfociare in scontri generalizzati, aveva suscitato ampia attenzione anche a livello locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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