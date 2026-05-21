? Domande chiave Cosa nasconde la tranquilla comunità per anziani nel deserto del New Mexico?. Come reagirà un gruppo di pensionati a un incontro con una creatura?. Chi sono i grandi attori che affronteranno mostri e segreti oscuri?. Perché i fratelli Duffer hanno scelto proprio la terza età per il mistero?.? In Breve Cast include Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Clarke Peters, Denis O'Hare e Bill Pullman.. Jeffrey Addiss e Will Matthews ideano la trama ambientata nel deserto del New Mexico.. Geena Davis ha promosso il progetto al 79° Festival di Cannes insieme a Susan Sarandon.. La serie esplora la mobilitazione sociale dei Baby Boomer contro minacce soprannaturali locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I Duffer portano il mistero nel deserto: ecco The Boroughs su Netflix

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