The Boroughs | Cast trama e data di uscita della nuova serie Netflix prodotta dai Duffer

Dopo il grande riscontro di una serie di successo, i fratelli Duffer tornano sulla piattaforma streaming con un nuovo progetto. La produzione, che combina elementi di fantascienza, mistero e suspense, sarà distribuita prossimamente. La data di uscita è stata annunciata, mentre il cast e la trama sono ancora in fase di definizione. La serie intitolata

Dopo il successo planetario di Stranger Things, i fratelli Duffer tornano su Netflix con un nuovo progetto che promette di mescolare fantascienza, mistero e brivido. Si tratta di The Boroughs, una serie originale creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews che sposta l’obiettivo dai ragazzini di Hawkins a un gruppo di improbabili eroi decisamente più maturi. La trama: Una corsa contro il tempo in una comunità per pensionati. Ambientata in una tranquilla e apparentemente perfetta comunità di pensionati, la storia prende una piega inquietante quando una minaccia ultraterrena inizia a perseguitare gli abitanti. Il gruppo di protagonisti scoprirà che l’entità malvagia non mira ai loro beni, ma a qualcosa di molto più prezioso: il tempo.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Boroughs: Cast, trama e data di uscita della nuova serie Netflix prodotta dai Duffer The Boroughs su Netflix: Data d’uscita, cast e trama della nuova serie dai creatori di Stranger ThingsI Duffer Brothers firmano una storia dove il tempo è il bene più prezioso e una minaccia aliena è pronta a rubarlo. Come sarà The Boroughs, la nuova serie Netflix dei fratelli Duffer dopo Stranger ThingsIl primo progetto Netflix dei fratelli Duffer dopo un'immersione lunga una decina d'anni in Stranger Things, si intitola The Boroughs - Ribelli senza...