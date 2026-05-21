I convocati della Germania | non c’è Bisseck! Ecco la lista completa di Nagelsmann
Ecco la lista completa dei convocati della nazionale tedesca annunciata dall’allenatore Nagelsmann, con una sorpresa: tra i nomi non figura Bisseck. La selezione comprende diversi giocatori chiamati a rappresentare il paese nelle prossime competizioni, mentre altri atleti sono stati esclusi dall’elenco ufficiale. La comunicazione ufficiale è stata diffusa tramite i canali della federazione, con la lista che include nomi noti e alcune novità rispetto alle convocazioni precedenti. La formazione sarà impegnata in incontri ufficiali nelle prossime settimane.
Nico Paz è il sogno dell’Inter: Mourinho al Real può aiutare? Scelta nelle prossime settimane Calciomercato Inter LIVE: il Bayern Monaco bussa alla porta per Bisseck. Palestra è l’obiettivo per la fascia destra Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Trofeo dell’Armonia, Vecchi celebra il trionfo dell’Inter U23: «Esperienza positiva, l’obiettivo stagionale era la salvezza» Bologna Inter, spazio ai giovani: Chivu prepara una formazione sperimentale. Chi... 🔗 Leggi su Internews24.com
Sullo stesso argomento
Germania, niente Mondiale per Bisseck: Nagelsmann lo esclude dalla lista. Doccia gelatadi Alberto Petrosilli Non basta l’ottima stagione con l’Inter per Bisseck: il difensore resterà fuori dai convocati della Germania per il Mondiale...
Convocati Germania, le scelte di Nagelsmann per i test con Svizzera e Ghana: spiccano le assenze di Musiala e BisseckTonali Juventus: il centrocampista resta un obiettivo dei bianconeri, ma il trasferimento a Torino si allontana.
I convocati della Germania al Mondiale. Niente da fare per Bisseck x.com
Niente Mondiale per Yann Bisseck: il difensore dell’Inter non rientra tra i convocati della Germania. facebook
Mondiali, i convocati della Germania: fuori Bisseck e Fullkrug, c'è l'ex Milan ThiawNiente Mondiali per Yann Bisseck. La Germania ha reso nota la lista dei 26 convocati per la rassegna iridata che si svolgerà tra Canada, Stati Uniti e Messico tra metà giugno e metà luglio. Non mancan ... calciomercato.com
Germania, i convocati per i Mondiali 2026: la scelta su Stiller, obiettivo della JuventusJulian Nagelsmann, allenatore della Germania, ha diramato la lista dei convocati per i Mondiali 2026: la scelta su Angelo Stiller, accostato alla Juventus ... tuttojuve.com
Sono andato fino in Toscana partendo dalla Germania settentrionale con questo amato pezzo d'arte. reddit