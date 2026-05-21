I convocati della Germania | non c’è Bisseck! Ecco la lista completa di Nagelsmann

Da internews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la lista completa dei convocati della nazionale tedesca annunciata dall’allenatore Nagelsmann, con una sorpresa: tra i nomi non figura Bisseck. La selezione comprende diversi giocatori chiamati a rappresentare il paese nelle prossime competizioni, mentre altri atleti sono stati esclusi dall’elenco ufficiale. La comunicazione ufficiale è stata diffusa tramite i canali della federazione, con la lista che include nomi noti e alcune novità rispetto alle convocazioni precedenti. La formazione sarà impegnata in incontri ufficiali nelle prossime settimane.

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