Convocati Germania le scelte di Nagelsmann per i test con Svizzera e Ghana | spiccano le assenze di Musiala e Bisseck

L’allenatore della nazionale tedesca ha annunciato la lista dei giocatori convocati per le partite amichevoli contro Svizzera e Ghana. Tra i nomi selezionati ci sono diversi volti noti, mentre mancano Musiala e Bisseck. Le due sfide si svolgeranno nelle prossime settimane e vedranno la partecipazione di giocatori provenienti da diversi club europei. La lista ufficiale è stata resa nota nelle ultime ore.

Tonali Juventus: il centrocampista resta un obiettivo dei bianconeri, ma il trasferimento a Torino si allontana. Il motivo Stankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005 Perrone Inter, la pista prende quota! La mossa di Zanetti, ma c’è un’incognita col Como Mercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in Champions: Goretzka e Gila in prima fila, ma non manca la concorrenza! Conferenza stampa Runjaic: «Il Genoa è in forma, ha fatto tanti punti in casa. Sulla partita con la Juve.» Genoa, parla De Rossi: «Deve rimanere chiaro che non siamo ancora salvi, mancano ancora tantissimi punti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Convocati Germania, le scelte di Nagelsmann per i test con Svizzera e Ghana: spiccano le assenze di Musiala e Bisseck Articoli correlati Bisseck, decisione a sorpresa di Nagelsmann: l’elenco completo dei convocatidi Redazione Inter News 24Bisseck non è stato inserito nell’elenco dei convocati dal CT della Germania Nagelsmann per le sfide di fine marzo La... Convocati Bologna per Torino: le scelte di Italiano e le tre assenze rossoblùUn nuovo confronto di Serie A si avvicina tra Bologna e Torino, con la rosa rossoblù pronta a rispondere alle aspettive della stagione. Una selezione di notizie su Convocati Germania Temi più discussi: Italia-Irlanda del Nord, gli ospiti annunciano i convocati: 28 per i playoff dei Mondiali, le scelte di O'Neill; I probabili convocati dell'Italia per i Playoff Mondiali: da Pisilli e Palestra a Verratti ko, le scelte di Gattuso; Il ct dell'Irlanda avvisa l'Italia: Possiamo scrivere la storia e vogliamo farlo. Gattuso è avvisato; Pallamano Pressano: Fadanelli e Lorenzini convocati in nazionale. Convocati Germania per le partite con Svizzera e Ghana: assenti gli italiani Bisseck e FullkrugLe scelte del CT Nagelsmann per le amichevoli contro Svizzera e Ghana. msn.com Bisseck fuori dalla lista dei convocati della Germania: le scelte di NagelsmannYann Bisseck non figura nella lista dei convocati della Germania per le due amichevoli di fine marzo ... msn.com Germania, non c'è Bisseck tra i convocati: speranze mondiali ridotte al minimo x.com Biathlon – Coppa del Mondo, la Germania si presenta alle finali con gli esordienti Franz Schaser ed Elias Seidl: ecco i convocati per Oslo-Holmenkollen - facebook.com facebook