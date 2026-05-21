I Carabinieri di Ischia arrestano un 18enne e un 19enne per truffa in danno di anziani

Da anteprima24.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri di Ischia hanno arrestato due giovani, di 18 e 19 anni, entrambi di origine egiziana e residenti nel centro storico di Napoli, con l’accusa di truffa ai danni di un’anziana di 87 anni. L’arresto è avvenuto nel primo pomeriggio, dopo che i militari sono stati informati dalla Centrale della compagnia di una denuncia di truffa presentata dalla donna. La segnalazione ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Sono entrambi egiziani, e domiciliano in zona Napoli, centro storico. È primo pomeriggio e i carabinieri di Forio segnalano alla Centrale della compagnia che da poco una signora 87enne era stata vittima di truffa. Aveva dato tutti i suoi risparmi – 7mila euro – ad un ragazzo. Aveva creduto al finto nipote e alla storia dei gravi problemi economici. Il cuore della nonna supera la ragione. Partono così le ricerche dei truffatori e i porti dell’isola vengono presidiati. Sono le 15:10 e la gazzella del radiomobile nota due giovani sospetti. I 2 vengono fermati, inizia la perquisizione. Nello zaino di un ragazzo, ben nascoste in un telo mare, una busta trasparente contenente 6 mazzette per un importo complessivo di 7mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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