Truffa segnalata da altri anziani | i carabinieri arrestano un 19enne a Azzano

Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Azzano, in seguito a una segnalazione di alcuni pensionati che avevano ricevuto chiamate telefoniche da falsi militari. I pensionati hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, evitando di cadere nella truffa. L’operazione ha portato all’arresto del sospettato, che è stato portato in caserma per le procedure di rito.

IL FERMO. Pensionati contattati al telefono da falsi militari, non cascano nel raggiro e danno l’allarme. Il giovane aveva rubato 6.000 euro a un 82enne. È il sesto truffatore di anziani che in Bergamasca cade nella rete dei carabinieri dall’inizio di aprile. Si tratta di un altro «galoppino», spedito dalla rete di telefonisti a ritirare gioielli e denaro a casa della vittima. Lo hanno arrestato i militari della sezione operativa del Nucleo operativo radiomobile (Norm) di Bergamo venerdì dopo pranzo ad Azzano San Paolo. Il giovane, di 19 anni, di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, aveva appena riscosso da un pensionato di 82 anni 6.000...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Truffa segnalata da altri anziani: i carabinieri arrestano un 19enne a Azzano Notizie correlate Barano di Ischia: Carabinieri arrestano pusher 19enneTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Leggi anche: Castellammare di Stabia: Droga in bicicletta. Carabinieri arrestano 19enne Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Attenti alle Truffe via SMS; Attenzione a messaggi SMS ingannevoli: segnalata presunta truffa sul pagamento della TARI; Truffa sms - Comune di Napoli; Sms sulla posizione Tari e link sospetti: l’ultima truffa online segnalata anche a Lecce. Truffa segnalata da altri anziani: i carabinieri arrestano un 19enne a AzzanoPensionati contattati al telefono da falsi militari, non cascano nel raggiro e danno l’allarme. Il giovane aveva rubato 6.000 euro a un 82enne. ecodibergamo.it Truffa Tari, SMS sul mancato pagamento della tassa: come riconoscere il messaggioUn nuovo tentativo di phishing prende di mira i contribuenti attraverso falsi avvisi sulla tassa dei rifiuti. Ecco come proteggere i dati ... quifinanza.it ATTENZIONE: FALSA MULTA PAGO PA! NON CLICCATE! Ci è stata segnalata una nuova truffa che sta circolando via email e SMS. I truffatori utilizzano il logo ufficiale di pagoPA per comunicare un presunto mancato pagamento di una violazione del Codic - facebook.com facebook