I carabinieri di Procida hanno arrestato un giovane tunisino di 19 anni, accusato di aver tentato di rubare 18 mila euro a un’anziana tramite una truffa telefonica. L’uomo stava cercando di lasciare l’isola con il denaro quando è stato fermato dai militari, che avevano già avviato le indagini dopo la denuncia della vittima. La truffa è stata così sventata prima che l’autore potesse allontanarsi.

Tempo di lettura: 2 minuti Una nuova truffa telefonica ai danni di un’anziana è stata scoperta e sventata dai carabinieri a Procida, dove un 19enne tunisino è stato arrestato mentre tentava di lasciare l’isola con il denaro appena sottratto alla vittima. Determinanti le segnalazioni arrivate nei giorni scorsi dai cittadini, che avevano riferito di sospette telefonate ricevute con richieste di denaro. I militari hanno così predisposto un servizio di controllo nell’area portuale, individuando il giovane a bordo di un taxi pronto a partire. Durante il controllo, il 19enne è stato trovato in possesso di 18 mila euro in contanti e di due smartphone, poi sequestrati.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Truffa anziana e le ruba 18mila euro: carabinieri arrestano 19enne

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