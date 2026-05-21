I 70 anni del Giorno l’evento in diretta a Milano

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 maggio 2026 a Milano si è tenuto un evento speciale per celebrare i settant’anni del quotidiano. Durante la giornata, sono state trasmesse in diretta alcune delle principali iniziative e interventi, con un focus sulla storia di giornalismo e inchieste pubblicate nel corso degli anni. L’evento ha visto la partecipazione di diverse figure del settore, oltre alla presentazione di materiali e documenti che ripercorrono sette decenni di attività giornalistica. Sono stati inoltre mostrati estratti di articoli e servizi realizzati nel tempo.

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Milano, 21 maggio 2026 –  Settant’anni di Giorno. Settant’anni di giornalismo, di inchieste, di grandi firme, di storie grandi e piccole. Settant’anni di storia che guarda al futuro, storia dell’Italia, del giornalismo, dei nostri territori. La prima pagina è scritta, le altre sono tutte da scrivere, per il nostro quotidiano che oggi a Palazzo Bovara a Milano si regala una celebrazione ricca di ospiti e spunti. “Un traguardo storico che non guarda solo al passato – sottolinea una nota del Gruppo Monrif – ma che traccia le linee guida del futuro dell’informazione". La serata rappresenterà l’ingresso ufficiale nel mondo dell’editoria di Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di Lmdv Media e di Editoriale Nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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