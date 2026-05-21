I 70 anni del Giorno l’evento in diretta a Milano

Il 21 maggio 2026 a Milano si è tenuto un evento speciale per celebrare i settant’anni del quotidiano. Durante la giornata, sono state trasmesse in diretta alcune delle principali iniziative e interventi, con un focus sulla storia di giornalismo e inchieste pubblicate nel corso degli anni. L’evento ha visto la partecipazione di diverse figure del settore, oltre alla presentazione di materiali e documenti che ripercorrono sette decenni di attività giornalistica. Sono stati inoltre mostrati estratti di articoli e servizi realizzati nel tempo.

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