Design e impresa Milano rivive nei 70 anni de ’Il Giorno’

Oggi si celebra il 70° anniversario del quotidiano che ha accompagnato le vicende italiane. La ricorrenza coincide con l’inizio della settimana dedicata al design, un evento che richiama l’attenzione internazionale sulla creatività e sulle nuove tendenze. La città di Milano si prepara a ospitare numerosi incontri e esposizioni, confermando il suo ruolo come capitale del design e dell’innovazione.

e Anna Giorgi Il Giorno compie 70 anni e il compleanno, che cade oggi, coincide con l’inizio della settimana più internazionale dell’anno, quella del design, un laboratorio di idee e di creatività che racconta il futuro. Ma da oggi e per tre giorni, oltre al futuro raccontiamo anche il passato, quello del Giorno, uscito per la prima volta in edicola il 21 aprile del 1956. Ripercorriamo la storia del quotidiano aprendo la sede della redazione alla città con una mostra di immagini storiche tratte dagli archivi che occuperà otto pannelli con un racconto dell’Italia e del mondo. Prime pagine e grandi fatti di cronaca. Giganti del giornalismo e...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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