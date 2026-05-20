Festa per i 70 anni dei Fratres Musica memoria e riconoscenza

A Pontremoli si celebra il settantesimo anniversario del Gruppo Fratres, fondato nel 1956. La settimana di eventi si svolge con musica, teatro e momenti di memoria, dedicati a ricordare i settant’anni di attività. La festa include diverse iniziative volte a commemorare i gesti di donazione di sangue e il lavoro silenzioso di chi partecipa a questa attività. Il tutto si concentra sulla condivisione e sulla riconoscenza verso chi ha contribuito nel tempo.

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Settant’anni di gesti silenziosi, di braccia tese e sangue donato. A Pontremoli il Gruppo Fratres festeggia il suo 70esimo anniversario di fondazione (1956–2026) trasformando l’ultima settimana di maggio in un abbraccio collettivo, fatto di musica, teatro, memoria e riconoscenza. Il programma della Giornata del Donatore 2026 si apre sabato alle 21 al Teatro della Rosa con il concerto Vlad’n Blood del gruppo rock Magia Nera: un avvio energico, pensato per coinvolgere soprattutto i più giovani. Dal 28 al 30 maggio, la Vetrina della Città ospiterà la mostra degli elaborati realizzati dagli studenti delle scuole pontremolesi. Giovedì 28 alle 20 torna uno degli appuntamenti più partecipati: la Minimarcia della Solidarietà, partenza da piazza Italia e arrivo in piazza della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa per i 70 anni dei Fratres. Musica, memoria e riconoscenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook Sullo stesso argomento Brusa in festa: un weekend straordinario tra memoria e divertimento per i 70 anni di BrusaportoTorna l’appuntamento con “Brusa in Festa”, l’evento che accende Brusaporto di colori, sorrisi e voglia di stare insieme. “Fratres“ di Nave fa 55 anni, festa con il sindaco“Donare il sangue è uno dei più grandi gesti di solidarietà, un impegno silenzioso che salva vite”. Primo poster per 'The Birthday Party - Con Willem Dafoe - Ambientato alla fine degli anni '70, un magnate greco ospita una festa di compleanno per sua figlia. Le cose si complicano lentamente mentre la festa diventa sempre più turbolenta e moralmente sbagl reddit Manca sempre meno al 100° compleanno dell'Opus Dei Non sarà una semplice festa: ci siamo già riuniti per prepararlo da quasi 70 paesi! In questo breve video ti raccontiamo tutti i preparativi: x.com II Giorno in festa per i 70 anniIl Giorno in festa spalanca le porte della redazione in corso Buenos Aires 54 per i suoi 70 anni: il terrazzo diventa teatro di una mostra che ne ripercorre la storia, il cortile un’appendice che ... ilgiorno.it Osteria Da Nea compie 70 anni: grande festa con musica, cibo e dj setSILEA (TREVISO) - Settant’anni di storia affacciati lungo le calme acque del fiume Sile. La storica e apprezzata Osteria da Nea di Silea si prepara a celebrare questo traguardo con ... ilgazzettino.it