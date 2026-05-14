A Brusaporto si tiene il tradizionale evento “Brusa in Festa”, che si svolge nel fine settimana. La manifestazione celebra i 70 anni del paese e propone un programma ricco di attività e momenti di convivialità. Durante i tre giorni si alternano eventi artistici, spettacoli e iniziative per tutte le età, attirando molte persone da fuori e creando un’atmosfera di festa e allegria nel centro del paese.

Torna l’appuntamento con “Brusa in Festa”, l’evento che accende Brusaporto di colori, sorrisi e voglia di stare insieme. Quest’anno il programma è ancora più ricco perché ricorrono i 70 anni della riconquistata autonomia di Brusaporto, un traguardo storico che celebra la fine dell’unione con Bagnatica avvenuta tra il 1927 e il 1956. Per l’occasione, il weekend del 16 e 17 maggio 2026 sarà un’esplosione di attività tra divertimento e memoria. Sabato 16 maggio: identità, memoria e comunità in piazza. Il via sabato pomeriggio dalle ore 16:00 fino alle 22:30 in Piazza Vittorio Veneto e nelle vie limitrofe in una giornata dedicata all’incontro e al divertimento.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Temi più discussi: Brusa in festa: un weekend straordinario tra memoria e divertimento per i 70 anni di Brusaporto; Bergamo, Brusa in festa; Camminata per Brusa in Festa; Brusa in festa, week-end fra musica, incontri e divertimento.

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