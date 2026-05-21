I 10 eventi da non perdere questo weekend

Questo fine settimana si presenta con temperature che si aggirano sui livelli tipici dell’estate, portando un clima caldo e soleggiato. La città offre una serie di eventi da seguire, tra mostre, mercatini e spettacoli all’aperto, ideali per trascorrere il tempo libero in modo piacevole. Sono diverse le iniziative previste in vari quartieri, con orari e modalità diverse, per permettere a tutti di partecipare e vivere appieno questa fase dell’anno.

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