I 10 eventi da non perdere questo weekend

Da bolognatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo fine settimana si presenta con temperature che si aggirano sui livelli tipici dell’estate, portando un clima caldo e soleggiato. La città offre una serie di eventi da seguire, tra mostre, mercatini e spettacoli all’aperto, ideali per trascorrere il tempo libero in modo piacevole. Sono diverse le iniziative previste in vari quartieri, con orari e modalità diverse, per permettere a tutti di partecipare e vivere appieno questa fase dell’anno.

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Temperature su e anche l'umore: questo primo fine settimana con clima estivo è un'ottima occasione per godersi la città scegliendo liberamente gli eventi più su misura. E iniziano anche a infittirsi gli appuntamenti legati al cartellone di Bologna Estate con tante rassegne in tanti luoghi (anche. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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