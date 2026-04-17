Guida al weekend | i 10 eventi da non perdere

Il fine settimana inizia con un venerdì 17, una data spesso associata a sfortuna, ma che questa volta si apre con una serie di eventi interessanti. Sono numerose le iniziative programmate per i prossimi giorni, tra mostre, concerti e mercatini, che offrono diverse opportunità di svago e intrattenimento. La pianificazione degli eventi si concentra su spazi pubblici e locali chiusi, con attenzione alle norme di sicurezza e alle misure di prevenzione.

Il fine settimana parte con un bel venerdì 17, che sembra però essere di buon auspicio viste le tante belle cose che possiamo mettere in agenda, compreso un piccolo programma collegato proprio alla credenza che questa data sia una combinazione funesta fra un giorno (il venerdì, quando è morto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Eventi da non perdere a FIRENZE a MARZO 2026 Notizie correlate Leggi anche: Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere questa settimana Leggi anche: Guida al weekend (di inizio Carnevale): gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere questa settimana; Guida al weekend, gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana; Guida agli eventi del weekend (10 – 12 aprile); Teatro, street food e mercatini: cosa fare nel weekend a Ferrara. Palponauto. . Avatar 1 2: La guida autonoma cinese che si parcheggia da sola - facebook.com facebook #TG2000 - #Aifa lancia una guida per evitare #truffe e cure miracolose online #15aprile #news #TV2000 @tg2000it @Aifa_ufficiale @consumatori @adiconsum @Codacons @ilSalvagenteit @Altroconsumo x.com