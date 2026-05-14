I 10 eventi da non perdere questo fine settimana
Questo fine settimana si presenta ricco di appuntamenti, tra cui spicca Eufonica 2026, il salone dedicato alla musica e alle professioni legate al settore, che si tiene in fiera. Contemporaneamente, molti spazi verdi e giardini apriranno le loro porte al pubblico, offrendo occasioni di scoperta e relax. Sono previsti inoltre altri dieci eventi distribuiti in diverse location, che spaziano da mostre a spettacoli, tutti programmati per il weekend. La giornata promette un'ampia varietà di attività per diversi interessi.
Un fine settimana decisamente scoppiettante. E' il weekend di Eufonica 2026, il salone della musica e delle sue professioni che va in scena in fiera, ma anche quello dei giardini e delle aree verdi che si aprono a sorpresa. Domenica inoltre la Madonna di San Luca risale al colle. Come se non. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Anche questo fine settimana c'è solo l'imbarazzo della scelta: ecco la nostra guida con gli eventi da non perdere nel weekend dall'8 al 10 maggio in città e dintorni facebook
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