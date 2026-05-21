Hyundai presenta la nuova Ioniq 9, un SUV elettrico che si distingue per il suo stile moderno e le tecnologie integrate. La vettura offre un abitacolo che combina comfort e funzionalità, con sistemi avanzati di infotainment e assistenza alla guida. La piattaforma elettrica permette un’autonomia significativa e tempi di ricarica rapidi. Le caratteristiche tecniche e le dotazioni di bordo sono state progettate per offrire un’esperienza di viaggio più confortevole e connessa.

Hyundai ha costruito la propria credibilità nel mondo elettrico con una progressione metodica e convincente: prima la Ioniq 5, crossover compatto che ha ridefinito gli standard del segmento, poi la Ioniq 6, berlina aerodinamica da oltre 600 km di autonomia, e ora la Ioniq 9, il punto di arrivo di un percorso che punta dichiaratamente al vertice. È un SUV elettrico a sette posti lungo oltre cinque metri, costruito sulla piattaforma E-GMP a 800 volt che condivide con la cugina Kia EV9, e pensato per chi vuole il massimo in termini di spazio, comfort e tecnologia senza rinunciare all'autonomia. La versione che abbiamo provato è la più costosa e potente della gamma: la Performance Calligraphy AWD, con batteria da 110,3 kWh, 428 CV complessivi e un prezzo di 86. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hyundai Ioniq 9: come viaggiare in un salotto hi-tech

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HYUNDAI IONIQ 9 | TEST DRIVE PRO E CONTRO

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