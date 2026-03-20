La Hyundai Ioniq 6 riceve un aggiornamento estetico e tecnico a tre anni dal suo debutto in Italia. La casa automobilistica ha apportato modifiche visive e miglioramenti alle caratteristiche interne del modello, senza modificare la struttura di base. Il nuovo look e le novità tecniche sono stati ufficialmente presentati, segnando un passo importante per il restyling del veicolo.

È tempo di ritocchi per la Hyundai Ioniq 6, che a tre anni dal lancio in Italia cambia in superficie e sottopelle. Fuori la berlina elettrica si è rifatta il trucco diventando ancor più filante e sportiva, soprattutto nell'allestimento N Line, dentro ha aumentato l'autonomia con nuove batterie che promettono fino a 680 km di percorrenza. Il restyling di metà carriera rinnova la sfida che Hyundai ha lanciato con la Ioniq 6. Farsi largo tra le berline di segmento D con una vettura tutta elettrica è un traguardo ambizioso, che la casa sudcoreana vuole raggiungere coniugando stile e piacere di guida. Quanto a design la Ioniq 6 fa centro, estremizzando i concetti aerodinamici sia per forma che per sostanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Hyundai Ioniq 6 si rifà il look

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