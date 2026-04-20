Hyundai Ioniq 3 | il coraggio di osare

Hyundai annuncia l’arrivo della Ioniq 3, un nuovo modello completamente elettrico che farà parte della gamma dedicata alle vetture a zero emissioni. La presentazione ufficiale è prevista per l’autunno 2026 e l’auto sarà disponibile anche in Italia. La casa automobilistica ha comunicato i piani di lancio e l’ampliamento della sua offerta di veicoli elettrici, senza fornire dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche.

La gamma 100% elettrica di Hyundai si amplia con l'arrivo della Ioniq 3, attesa per l'autunno 2026 anche in Italia. Non è un crossover, non è una hatchback classica, è una vettura compatta (4,15 metri di lunghezza) costruita su misura per il mercato europeo. Non a caso dietro al progetto c'è un designer italiano quale Nicola Danza, da anni impegnato per il marchio coreano. La sua matita ha contribuito in modo significativo a scolpire la Ioniq 3, che si caratterizza soprattutto per via di un lunotto posteriore privo di tergicristallo e molto inclinato. Sulla N Line c'è anche uno spoiler di dimensioni generose, che fa coppia con un diffusore altrettanto vistoso, assieme ai cerchi da 19".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hyundai Ioniq 3: il coraggio di osare Notizie correlate La Hyundai Ioniq 6 si rifà il lookÈ tempo di ritocchi per la Hyundai Ioniq 6, che a tre anni dal lancio in Italia cambia in superficie e sottopelle. Hyundai Ioniq 9, manifesto di comfort e innovazioneMILANO (ITALPRESS) – Vertice della gamma elettrica IONIQ, IONIQ 9 interpreta al massimo livello la visione “human-centric” di Hyundai, coniugando... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Hyundai lavora davvero all'auto elettrica economica (da 20.000 €); Hyundai IONIQ 3 debutta a Milano e rilancia la sfida elettrica; Hyundai alla Milano Design Week 2026 | Torneria Tortona, 21-26 Aprile; Hyundai Ioniq 3: le prime immagini verso il lancio ufficiale. Hyundai IONIQ 3 debutta e rilancia la sfida: fino a 496 km per conquistare i clienti europeiLe misure sono 4.155 mm lunghezza (4.170 mm N Line) x 1.800 mm larghezza x 1.505 mm altezza, con un passo di 2.680 mm. I linguaggio di design ''Art of Steel'' era stato anticipato dal ''Concept Three' ... motorbox.com La Mia Auto: tutteSi chiama Ioniq 3 ed è il quarto modello della gamma Ioniq di Hyundai, dopo la 5, la 6 e la 9. Come suggerisce la denominazione scelta, trattasi di un veicolo ben più compatto delle tre già note ... gazzetta.it Hyundai IONIQ 3 debutta a Milano e rilancia la sfida elettrica ift.tt/Falhmwo x.com Quando ogni dettaglio si trasforma in emozione: è il rosso a dargli un nuovo significato. Hyundai IONIQ 3. World Premiere @ Milano Design Week Torneria Tortona, 20.04.2026 #MoreThanFreedom #IONIQ3 #Hyundai - facebook.com facebook