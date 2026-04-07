È emersa una fotografia del 2019 in cui la leader di un partito politico si trova in compagnia di un uomo identificato come Gioacchino Amico, referente

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è finita al centro di una polemica per un suo selfie del 2019 con Gioacchino Amico, referente “pentito” del clan Senese. Sigfrido Ranucci ha attaccato: “Che ci fa l’uomo che ha fatto sedere allo stesso tavolo i referenti milanesi di Matteo Messina Denaro, i capi delle locali lombarde della ‘ndrangheta e il clan di Michele ‘o pazzo, il capomafia più potente della Capitale, in foto con Giorgia Meloni?”. La premier si è difesa: “Esistono decine di migliaia di foto mie con persone che chiedono semplicemente un selfie”. La foto di Meloni e Amico e l'attacco di Report Chi è Gioacchino Amico... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Gioacchino Amico, referente "pentito" del clan Senese apparso nel selfie con Meloni: la foto è del 2019

Report, "Selfie di Giorgia Meloni con un referente del clan Senese". La premier: "Solo fango contro di me"Un selfie di Giorgia Meloni con accanto un presunto referente del clan Senese in Lombardia.

La foto del pentito del clan Senese con Giorgia Meloni e i suoi strani rapporti con Fratelli d’ItaliaGioacchino Amico, ex referente del clan Senese in Lombardia, oggi collaboratore di giustizia nel caso Hydra, nel 2018 sosteneva di avere importanti...

Temi più discussi: La foto del pentito dei Senese con Meloni. Report rivela: vicino a FdI, aveva un pass alla Camera; La foto del pentito del clan Senese con Meloni e i suoi strani rapporti con FdI: la premier attacca la stampa; Il pentito del clan Senese con Meloni, Report: Vicino a FdI. La premier: Il mio impegno contro le mafie è cristallino; Gli studenti di Corsico in marcia contro i clan mafiosi. Dall’hinterland milanese alla Lombardia, ecco dove i boss hanno messo radici.

Chi è Gioacchino Amico, referente pentito del clan Senese apparso nel selfie con Meloni: la foto è del 2019Meloni sotto accatto per un suo selfie del 2019 con Gioacchino Amico, referente pentito del clan Senese: chi è e perché è scoppiata una polemica. virgilio.it

Chi è il camorrista Gioacchino Amico vicino a Messina Denaro: per un suo debito è nato il Sistema mafioso lombardoIl collaborare con la giustizia di Hydra, ed ex camorrista, Gioacchino Amico davanti ai pm ha detto: Ci sono tante persone che mi vogliono morto ... fanpage.it

Il collaborare con la giustizia di Hydra, ed ex camorrista, Gioacchino Amico davanti ai pm ha detto: “Ci sono tante persone che mi vogliono morto”. Per sanare un suo debito in Lombardia è nato il “Sistema mafioso lombardo” - facebook.com facebook

Giorgia #Meloni anziché rispondere alla domanda, sollevata grazie ad una notizia pubblicata da Report (il pezzo va in onda il 12 aprile su Rai3) sul perché la premier abbia una foto con tale Gioacchino Amico, referente del clan Senese in Lombardia e oggi c x.com