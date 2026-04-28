La Russa nega di conoscere il referente dei Senese

L’assessore regionale alla Sicurezza, appartenente a Fratelli d’Italia, ha dichiarato di non conoscere Giancarlo Vestiti, che secondo alcune fonti sarebbe il referente del clan Senese nel Nord. La sua posizione si inserisce in un contesto in cui si cerca di chiarire eventuali rapporti tra figure politiche e soggetti legati alla criminalità organizzata. La vicenda è al centro dell’attenzione delle autorità e delle indagini in corso.

Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, di Fratelli d’Italia, nega di conoscere Giancarlo Vestiti, presunto referente al Nord del clan Senese della camorra. "Sono tutte falsità. Non conosco quell’uomo per cui non saprei cosa rispondere – ha assicurato ieri La Russa –. Può capitare di fare una foto con mille persone, ma non lo conosco". Una replica all’intercettazione telefonica risalente a maggio 2020, resa nota dal Domani e relativa all’inchiesta Hydra nella quale Vestiti, parlando con un amico, dice: "Io lo conosco bene perché con Romano ci esco insieme a mangiare". Il centrosinistra però vuole andare a fondo. "Le...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Russa nega di conoscere il referente dei Senese Bizzarri contro La Russa: Fa il presidente del Senato perché siamo dei rinc... Notizie correlate Confindustria si rinnova. Masoni referente seneseÈ la prima donna ad assumere il ruolo all’interno della delegazione di Siena: il consiglio che si è tenuto nel palazzo di Confindustria ha designato... Report, "Selfie di Giorgia Meloni con un referente del clan Senese". La premier: "Solo fango contro di me"Un selfie di Giorgia Meloni con accanto un presunto referente del clan Senese in Lombardia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Russa nega di conoscere il referente dei Senese; 25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria rende omaggio ai caduti; Alla Farnesina l’ambasciatore russo nega che Mosca abbia insultato Meloni. La Russa nega di conoscere il referente dei SeneseRomano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, di Fratelli d’Italia, nega di conoscere Giancarlo Vestiti, presunto referente al Nord ... ilgiorno.it Tv russa contro Meloni: gli insulti choc di Solovyov in italiano. Cosa ha dettoA scatenare il caso è stato Vladimir Solovyov, uno dei volti più noti della propaganda televisiva russa, conduttore su Rossija 1. Durante una puntata del programma Full Contact, il giornalista ha ... affaritaliani.it Italia Mattanza. . Riccardo Ricciardi: Buon 25 aprile. Il monologo contro Meloni, La Russa e quelli che negano la festa, 24 aprile 2026 - facebook.com facebook