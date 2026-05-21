Hot dog di peluche vola tra i fedeli | Papa Leone XIV tenta di afferrarlo in Piazza San Pietro FOTO
Un mercoledì mattina in Piazza San Pietro ha visto un episodio insolito che ha attirato l’attenzione dei presenti. Un hot dog di peluche è stato lanciato tra i fedeli, volando tra la folla. Il Papa, presente in piazza, ha cercato di afferrarlo mentre si svolgeva l’evento. La scena ha suscitato reazioni di sorpresa tra i partecipanti, alcuni dei quali hanno scattato fotografie e filmato l’accaduto. L’episodio si è concluso senza incidenti e senza ulteriori interventi.
In un mercoledì mattina che ha trasformato Piazza San Pietro in un palcoscenico di inaspettata convivialità, Papa Leone XIV è stato protagonista di un simpatico siparietto che sta facendo il giro del mondo: durante il tradizionale giro in papamobile per salutare le migliaia di fedeli accorsi per l’udienza generale del 20 maggio 2026, il Pontefice ha mostrato riflessi pronti e un grande senso dell’umorismo nel tentativo di afferrare un peluche a forma di hot dog lanciato da un fedele tra la folla. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tgcom24 (@tgcom24) Questo gesto non è solo una gag estemporanea, ma si lega profondamente alle origini americane di Leone XIV, nato Robert Francis Prevost a Chicago. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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