Un mercoledì mattina in Piazza San Pietro ha visto un episodio insolito che ha attirato l’attenzione dei presenti. Un hot dog di peluche è stato lanciato tra i fedeli, volando tra la folla. Il Papa, presente in piazza, ha cercato di afferrarlo mentre si svolgeva l’evento. La scena ha suscitato reazioni di sorpresa tra i partecipanti, alcuni dei quali hanno scattato fotografie e filmato l’accaduto. L’episodio si è concluso senza incidenti e senza ulteriori interventi.

In un mercoledì mattina che ha trasformato Piazza San Pietro in un palcoscenico di inaspettata convivialità, Papa Leone XIV è stato protagonista di un simpatico siparietto che sta facendo il giro del mondo: durante il tradizionale giro in papamobile per salutare le migliaia di fedeli accorsi per l’udienza generale del 20 maggio 2026, il Pontefice ha mostrato riflessi pronti e un grande senso dell’umorismo nel tentativo di afferrare un peluche a forma di hot dog lanciato da un fedele tra la folla. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tgcom24 (@tgcom24) Questo gesto non è solo una gag estemporanea, ma si lega profondamente alle origini americane di Leone XIV, nato Robert Francis Prevost a Chicago. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Hot dog di peluche vola tra i fedeli: Papa Leone XIV tenta di afferrarlo in Piazza San Pietro (FOTO)

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