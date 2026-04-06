Nella mattina di domenica, piazza San Pietro ha accolto oltre 50.000 persone per la messa di Pasqua celebrata da Papa Leone XIV. L’evento si è svolto alla presenza di un grande afflusso di fedeli provenienti da diverse parti, che hanno partecipato all’evento religioso in modo pacato e ordinato. La cerimonia si è svolta sotto il cielo sereno, con la piazza completamente riempita di fedeli e visitatori.

(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2026 05-04-26 A San Pietro oltre 50 mila fedeli per l'Urbi et Orbi. L'appello del Pontefice nella benedizione: "Chi ha le armi le deponga". “Chi ha in mano armi le deponga! Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace! Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo! Non con la volonta' di dominare l'altro, ma di incontrarlo! ". «La Pasqua è una vittoria: della vita sulla morte, della luce sulle tenebre, dell'amore sull'odio», ha detto il Papa. «La forza con cui Cristo è risorto è totalmente non violenta». Così Leone XIV ha invitato i fedeli ad unirsi a lui «nella veglia di preghiera per la pace nella Basilica di San Pietro il prossimo sabato, 11 aprile». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Messa di Pasqua di Papa Leone XIV, piazza San Pietro gremita

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Il giro in papamobile di Leone XIV in piazza San Pietro dopo la Messa di Pasqua(Agenzia Vista) Roma, 5 aprile 2026 In Piazza San Pietro la solenne messa della Domenica di Pasqua, celebrata per la prima volta da Papa Leone XIV.

Messa di Pasqua di Papa Leone XIV, piazza San Pietro gremita

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