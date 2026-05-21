Hoepli verso la chiusura tra licenziamenti e cassa integrazione Sabato il flash mob dei dipendenti | La cultura non si liquida

Da milanotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La libreria Hoepli di Milano sta attraversando una fase di difficoltà legata alla liquidazione della società, che ha portato a licenziamenti e alla richiesta di cassa integrazione. Sabato si è svolto un flash mob organizzato dai dipendenti, con la partecipazione anche di clienti abituali, per manifestare il loro sostegno e rivendicare la continuità della cultura. La manifestazione ha ribadito il messaggio che, nonostante le difficoltà, la memoria e l’identità della libreria devono essere preservate.

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L'ultimo saluto alla storica libreria Hoepli di Milano. Dipendenti e clienti affezionati di una delle istituzioni milanesi, ora in liquidazione insieme alla società, hanno deciso di riunirsi per ribadire un concetto chiave: “La cultura non si liquida”. È questo, da mesi, lo slogan dei dipendenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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