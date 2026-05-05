La libreria Hoepli verso la chiusura sconti sui libri e scaffali semivuoti | dipendenti pronti alla cassa integrazione

La libreria Hoepli di Milano chiuderà definitivamente entro la fine del mese, con l'avvio della liquidazione da parte dei soci proprietari. Durante le ultime settimane, sono stati effettuati sconti sui libri e gli scaffali si presentano in parte vuoti. I dipendenti sono stati informati che potrebbero essere messi in cassa integrazione nei prossimi giorni. La chiusura segna la fine di un punto di riferimento nel centro della città.

Ultimi giorni di apertura per la libreria Hoepli di Milano, che a fine mese chiuderà per sempre battenti dopo l'avvio della liquidazione da parte dei soci proprietari. Finisce così la storia di uno dei simboli della città, per cui dipendenti e cittadini hanno lottato fino all'ultimo, ma senza il.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate La libreria Hoepli verso la chiusura: “Resa inaccettabile, il Comune dov’è?”Milano – Ieri le lavoratrici e i lavoratori della Hoepli si sono riuniti di nuovo in assemblea tra gli scaffali della Libreria Internazionale. Leggi anche: Dipendenti Hoepli a rischio cassa integrazione, i sindacati incontrano l’azienda: “Siamo più preoccupati di prima” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La storica libreria Hoepli chiude il 27 maggio. Verso la vendita il palazzo nel centro di Milano; La libreria Hoepli verso la chiusura, sconti sui libri e scaffali semivuoti: dipendenti pronti alla cassa integrazione; L’ultimo mese della libreria Hoepli: Grazie Milano, non siamo stati soli; Ufficiale: a Mondadori il ramo d’azienda relativo all’editoria scolastica di Hoepli S.p.A. L’ultimo mese della libreria Hoepli: Grazie Milano, non siamo stati soliChi è venuto a comprare con lo sconto lascia biglietti di solidarietà prima della fine. L’ultimo giorno di apertura sarà il 24 maggio ... milano.repubblica.it La liquidazione di Hoepli è ufficiale: la conferma arriva dopo lo sciopero dei dipendenti sotto la sedePoche ore dopo lo sciopero e il presidio dei lavoratori di Hoepli sotto la sede della storica libreria di Milano, è arrivata la nota stampa dell’azienda con cui si conferma di fatto la liquidazione. fanpage.it Tutti i libri rimasti in stock vengono infatti venduti con riduzioni che oscillano tra il 5 e il 15 per cento #Milano #Hoepli x.com Da lunedì 25 maggio la libreria Hoepli sarà chiusa e non aprirà più. Sono tristi, le ultime settimane di lavoro alla libreria di cinque piani messa in liquidazione e c’è sconforto tra i dipendenti di Hoepli che attendono la cassa integrazione, dopo che ieri il Gruppo - facebook.com facebook