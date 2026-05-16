Sono giorni tristi Lutto per Inzaghi l’allenatore si commuove in conferenza | dolore enorme
L’allenatore del Palermo si è commosso durante una conferenza stampa, esprimendo il suo dolore per un lutto personale. La squadra si prepara per una partita importante, in un clima di grande concentrazione. La giornata si è aperta con un’atmosfera carica di emozioni, mentre il tecnico ha condiviso il suo stato d’animo con i giornalisti. La sfida, prevista per la giornata successiva, rappresenta un momento cruciale per la stagione del club.
La vigilia di una delle sfide più delicate ed emozionanti dell’intera stagione agonistica del Palermo si apre in un clima di grandissima concentrazione, ma anche di profonda partecipazione emotiva. L’allenatore dei rosanero Filippo Inzaghi si è presentato nella consueta conferenza stampa per analizzare nei minimi dettagli la imminente semifinale di andata dei playoff del campionato di Serie B che vedrà la sua squadra opposta al temibile Catanzaro sul prato dello stadio Ceravolo. Il tecnico ha subito voluto mettere in chiaro lo stato d’animo con cui l’intero gruppo si appresta ad affrontare questo fondamentale crocevia, ribadendo che la... 🔗 Leggi su Tvzap.it
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