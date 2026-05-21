Ho capito il male fatto e voglio rimediare il pentimento gli vale lo sconto in appello

Da perugiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo coinvolto in episodi di maltrattamenti in famiglia ha deciso di pentirsi e ha chiesto di patteggiare la pena. Il giudice, durante l’udienza in appello, ha accolto la richiesta e ha concesso uno sconto di pena, considerando il comportamento dell’imputato. La decisione si basa sulla dichiarazione di pentimento espresso dall’imputato, che ha affermato di aver compreso il male commesso e di voler rimediare. La vicenda ha avuto luogo davanti a un tribunale locale.

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Maltrattamenti in famiglia, il giudice accetta il patteggiamento: “L’imputato ha mostrato sincero pentimento”. La Corte d’appello ha confermato l’accordo tra difesa e pubblico ministero, convertendo la pena in lavoro sostitutivo. Decisivi il buon comportamento processuale e l’impegno a recuperare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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