Ho capito il male fatto e voglio rimediare il pentimento gli vale lo sconto in appello

Un uomo coinvolto in episodi di maltrattamenti in famiglia ha deciso di pentirsi e ha chiesto di patteggiare la pena. Il giudice, durante l’udienza in appello, ha accolto la richiesta e ha concesso uno sconto di pena, considerando il comportamento dell’imputato. La decisione si basa sulla dichiarazione di pentimento espresso dall’imputato, che ha affermato di aver compreso il male commesso e di voler rimediare. La vicenda ha avuto luogo davanti a un tribunale locale.

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